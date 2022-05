POL-HS: Polizeibericht Nr. 146 vom 29.05.2022

Kreis Heinsberg (ots) - Am Mittwoch, 25. Mai, fand zwischen 19 Uhr und 2 Uhr ein Einsatz der Polizei Heinsberg statt. Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg waren in zivil sowie in Uniform unterwegs, um an polizeilich relevanten Örtlichkeiten im Kreisgebiet Personen und Fahrzeugkontrollen durchzuführen. Zudem wurden auch Verkehrskontrollen durchgeführt. In ...

mehr