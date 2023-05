Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Jahreshauptversammlung Ortsfeuerwehr Bramel - Rückblick auf das Jahr 2022

Schiffdorf-Bramel (ots)

Bereits Anfang Februar war es so weit, Ortsbrandmeister Kai Höljes lud seine Kameradinnen und Kameraden, sowie weitere Gäste am 04. Februar 2023 in das Haus des Heimatvereins Bramel, ein. Wie jedes Jahr, stand die jährliche Jahreshauptversammlung an, bei der verschiedene Berichte vorgetragen werden, Wahlen stattfinden und es immer wieder einen Rückblick in die Vergangenheit gibt, wie auch einen Ausblick in die Zukunft.

Neben der Begrüßung und dem gemeinsamen Essen verlas Ortsbrandmeister Höljes seinen Jahresbericht aus 2022. Im vergangenen Jahr wurde die Ortsfeuerwehr Bramel zu insgesamt 26 Einsätzen alarmiert. Hierbei handelte es sich um sieben technische Hilfeleistungen, acht Brandeinsätze und elf Fehleinsätzen. Zusätzlich zu den Berichten der Fachwarte mussten auch Wahlen abgehalten werden. So wurde Jan Schlichte zu einer weiteren Amtszeit als Ortsatemschutzwart gewählt und Silla Wärner bekleidet neu das Amt der Kassenprüferin.

Auch Ehrungen und Beförderungen durften nicht zu kurz kommen, so wurde Silla Wärner zur Feuerwehrfrau und Hauke Stender zum Löschmeister befördert. Cord Sancken und Nicole Hildebrandt konnten sich beide über eine Ehrung zur besten Dienstbeteiligung freuen. Bei gemütlicher Runde konnte abschließend der Abend ausgeklungen wurden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell