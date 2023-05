Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr unterstützt bei defektem Fahrstuhl

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

In den Abendstunden des 30. April 2023 wurde der Ortsbrandmeister Schiffdorf gegen 20:40 Uhr durch die Leitstelle darüber informiert, dass in einem Seniorenzentrum, welches in Schiffdorf ansässig ist, der Fahrstuhl ausgefallen sei und Bewohner ihre Zimmer nicht erreichen können. Umgehend wurden mehrere Kameradinnen und Kameraden aktiviert und begaben sich zur Einsatzstelle. Vor Ort wurden zwei Bewohner, inklusive ihrer Rollstühle, in das 1. Obergeschoss verbracht und die Feuerwehr konnte den Einsatz beenden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell