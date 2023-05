Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Entstehungsbrand sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Morgenstunden des 30. April 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden und Wehden gemeinsam um 07:58 Uhr in die Straße Im Neufelder Moor alarmiert. Auf einem Betriebsgelände stellten Anrufer einen Entstehungsbrand in einem Hackschnitzelhaufen fest. Umgehend nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte wurden Löschmaßnahmen getroffen, um eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Im Verlauf wurde der Hackschnitzelhaufen mit einem Radlader verteilt, um alle Glutnester beseitigen zu können. Nach ca. 1 ½ Stunden war der Einsatz beendet und die Einsatzkräfte konnten ihren restlichen Sonntag genießen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell