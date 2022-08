Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 71-jähriger Radfahrer an den Folgen des Unfalls vom vergangenen Mittwoch nachträglich verstorben

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Der am Mittwochmorgen an einem Unfall auf der Bräunlinger Straße beteiligte 71-jährige Radfahrer (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5299453) ist am Donnerstagabend in der behandelnden Klinik an den Folgen der erlittenen Verletzungen nachträglich verstorben.

Ursprungsmeldung:

(Donaueschingen / Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Bräunlinger Straße am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr. Ein 71 Jahre alter Mann fuhr mit einem Fahrrad auf der Bräunlinger Straße bergabwärts in Richtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr eine 19-Jährige mit einem VW Serious aus einer Grundstückseinfahrt auf die Bräunlinger Straße. Dabei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der daraufhin stürzte und sich trotz eines getragenen Fahrradhelms schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte den 71-Jährigen in eine Klinik. Die durch den Zusammenstoß entstandenen Schäden am Fahrrad und am VW sind der Polizei noch nicht bekannt.

