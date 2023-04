Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mayen, Polcher Straße, Parkplatz Postbank (ots)

Am Mittwoch, den 19.04.2023, gegen 15:45 Uhr, parkte der unbekannte Unfallverursacher seinen PKW (weißer Transporter) ordnungsgemäß vorwärts in Queraufstellung auf dem Parkplatz der Postbank in Mayen.

Nachdem dieser sein Fahrzeug verließ, rollte dieses vermutlich aufgrund nicht angezogener Handbremse rückwärts, quer über den Parkplatz und kollidierte mit einem dortigen Poller. Am Poller entstand Sachschaden (verbogen). Mutmaßlich entstand an dem Fahrzeug ebenfalls ein Sachschaden. Anschließend parkte der Unfallverursacher sein Fahrzeug wieder in Queraufstellung, sah sich den beschädigten Poller an und versuchte ihn durch Biegen zu begradigen. Dies gelang jedoch nicht. Weiterhin verließ der Unfallverursacher zu Fuß die Unfallörtlichkeit in Richtung Stadtmitte. Kurz vor Eintreffen der eingesetzten Streifenwagenbesatzung verließ die beschuldigte Unfallverursacher samt dem Fahrzeug unerlaubt die Unfallörtlichkeit.

Seitens einer Angestellten der Postbank habe das Unfallgeschehen ein neutraler Zeuge wahrgenommen, welcher sich zuvor in den Räumlichkeiten der Bankfiliale befunden habe.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Identität des neutralen Zeugen sowie zum o.g. Unfallhergang geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei Mayen zu melden.

