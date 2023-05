Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ölspur sorgt für nächtlichen Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Schiffdorf (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 01. Mai 2023, um 03:46 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gemeinsam mit der Polizei zu einer Ölspur auf der Sellstedter Straße alarmiert. Vor Ort konnte eine ca. 100 Meter lange Ölspur vorgefunden werden, welche allerdings schon sehr angetrocknet war. Die Feuerwehr stellte Warnschilder auf und ließ in Abstimmung mit der Polizei ein Einsatzstelle an die Straßenmeisterei übergeben.

