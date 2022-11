Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Auto schleudert gegen Straßenlaterne - Polizei sucht Zeugen

Trossingen (ots)

Zu einem Unfall auf der Straße "Marktplatz" ist es am späten Montagabend, kurz nach 23 Uhr gekommen. Ein 61-jähriger Fahrer eines blauen Audi TT war auf der Hauptstraße in Richtung Marktplatz unterwegs und kam nach dem Ausgang einer Linkskurve ins Schleudern. Der Wagen driftete über die Gegenfahrbahn in eine Bushaltestelle und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall nicht. Die Polizei schätzt den am Audi entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 15.000 Euro. Die Höhe des an der Laterne entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, hat die Ermittlungen aufgenommen. Da der Unfall der Polizei verspätet gemeldet worden ist, bittet sie zur Klärung des genauen Hergangs um Zeugenmitteilungen.

