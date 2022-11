Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei nimmt Diebe fest - Zwei Tatverdächtige in Haft (Gottmadingen, Lkr. Konstanz)

Gottmadingen (ots)

Die Beamten des Polizeiposten Gottmadingen haben am Donnerstag zwei mutmaßliche Diebe festnehmen können. Mittlerweile neun Geschädigte meldeten im Verlauf des Donnerstagvormittags bei der Polizei, dass aus ihren teils verschlossenen Autos Wertgegenstände wie Taschen, Rucksäcke oder Geldbeutel gestohlen worden seien. Um an die Wertgegenstände zu gelangen, schreckten die beiden Männer auch nicht davor zurück, die Seitenscheiben der Autos einzuschlagen. Gegen 10.30 Uhr konnte ein 31-jähriger Geschädigter die beiden Täter dabei beobachten, wie diese seinen Rucksack aus seinem Auto stahlen. Der couragierte Mann nahm die Verfolgung der beiden Täter auf. Dies führte letztendlich zur Festnahme der beiden jungen Männer im Alter von 16 und 17 Jahren. Die genaue Höhe der entstandenen Schäden ist der Polizei noch nicht bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden die beiden Männer am Freitag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Täter erließ. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

