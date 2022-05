Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Nach Kollision mit Radfahrer leicht verletzt

Celle (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 12 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad die Rosenberger Straße. Als er nach links in die Alte Dorfstraße abbog, übersah er eine von links auf dem Radweg fahrende Frau, die in Richtung Osterloh unterwegs war. Beide Fahrräder stießen zusammen, so dass die 19-Jährige über den Lenker auf den Asphalt fiel. Die Frau wurde leicht verletzt, während das Kind unverletzt blieb. Beide hatten riesiges Glück, denn keiner von beiden hatte einen Helm getragen.

Die Polizei rät Fahrradfahrenden dringend, während der Fahrt einen passenden Helm zu tragen. Auch erfahrene Radler können unglücklich stürzen und lebensgefährliche Kopfverletzungen davontragen.

