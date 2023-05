Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuertonne sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Samstagabendstunden, des 13. Mai 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen 22:16 Uhr in den Marnkeweg nach Spaden alarmiert. Anrufer meldeten hier einen vermeintlichen Heckenbrand. Nach der Ankunft der Feuerwehr konnte weder ein Anrufer noch ein Heckenbrand gefunden werden. Im Garten eines Einfamilienhauses konnte im Verlauf des Einsatzes eine Feuertonne festgestellt werden, welche vermutlich den Feuerschein warf und dadurch der Notruf abgesetzt wurde. Ein Eingreifen der Feuerwehr war also nicht notwendig.

