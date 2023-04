Polizei Dortmund

POL-DO: Kunde beobachtet Handtaschendiebstahl in Wellinghofen und verhindert die Flucht des Tatverdächtigen

In einem Discounter in Dortmund-Wellinghofen wollte ein Taschendieb die Handtasche einer 86-jährigen Seniorin stehlen. Der Tatverdächtige kam nicht weit, denn ein Zeuge erkannte die Tat und verständigte die Polizei.

Am Dienstag (25.4.2023) kaufte die Dortmunderin um 12:15 Uhr in dem Discounter an der Preinstraße ein. Die Frau war mit einem Rollator unterwegs. Am Haltegriff der Gehhilfe hing die Handtsche der 86-Jährigen.

Ein Mann erkannte darin eine Tatgelegenheit: Er beobachtete die Frau. Als diese sich für einen kurzen Moment von ihrem Rollator abwendete, nutzte der Dieb den Augenblick, nahm die Tasche an sich und durchsuchte diese auf dem Weg zum Ausgang.

Sein Pech: Ein Kunde (54 aus Bad Sassendorf) beobachtete den Diebstahl, verfolgte den Tatverdächtigen bis zum Ausgang und hielt ihn dort fest. Die sofort verständigte Polizei identifizierte den Tatverdächtigen. Er ist 50 Jahre alt, hat zwei Wohnsitze in Neu Isenburg und Dortmund und ist der Polizei aufgrund von Diebstahlsdelikten bereits bekannt.

Die Polizei erteilte dem 50-Jährigen einen Platzverweis und leitete ein Strafverfahren ein. Bei den anschließenden Ermittlungen sind die Aussagen des vorbildlich handelnden Zeugen, der die Tat beobachtete und die Flucht des mutmaßlichen Diebes verhinderte, wichtig.

