Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder Polizei sucht BVB-Fans als Zeugen nach Raubüberfall am Vinckeplatz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0403

Nach dem BVB-Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin überfielen drei BVB-Fans am Samstag (8.4.2023, 18:00 Uhr) am Vinckeplatz ein Paar aus Berlin, um einen roten Stoffbeutel zu erbeuten.

Einer der Angreifer stieß zunächst eine 49-jährige Frau zu Boden. Als der ebenfalls 49-jährige Begleiter der Berlinerin dieser helfen wollte, trat einer der Täter gegen den Kopf des Mannes. Die drei Männer flüchteten mit dem roten Stoffbeutel.

Die Polizei konnte einen der an der Tat beteiligten BVB-Fans festnehmen. Der 30-Jährige stammt aus Beckum. Zur Identität der beiden mutmaßlichen Komplizen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an.

Unmittelbar nach dem Raubüberfall eilten weitere BVB-Fans dem Paar aus Berlin zur Hilfe. Diese Ersthelfer bittet die Kriminalpolizei um Aussagen. Sie könnten wichtige Zeuginnen und Zeugen der Tat sein.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

