FFW Schiffdorf: Heckenbrand sorgt für Einsatz der Feuerwehr - Anwohner können Schlimmeres verhindern

In den Mittagsstunden, des 20. Mai 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden, gegen 11:40 Uhr, erneut alarmiert. Die Feuerwehr wurde gemeinsam mit der Polizei in die Straße Am Westerfeld nach Spaden alarmiert. Vor Ort brannte eine Hecke aus unbekannter Ursache. Geistesgegenwärtig handelten bereits die Bewohner des angrenzenden Mehrfamilienhauses und begannen mit Löscharbeiten, mittels Gartenschlauches. Die Feuerwehr übernahm abschließend die Nachlöscharbeiten und kontrollierte die Hecke mittels Wärmebildkamera.

