FFW Schiffdorf: Sellstedter bei Kollision mit Zug tödlich verunglückt

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

In den Morgenstunden, des 23. Mai 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Sellstedt, Schiffdorf und Geestenseth gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst gegen 09:47 Uhr, mit dem Stichwort ,,Person unter Zug'' nach Sellstedt alarmiert. In der Nähe des Sellstedter Bahnhofes wurde ein 86-jähriger Sellstedter durch einen Zug, welcher in Fahrtrichtung Bremervörde unterwegs war, erfasst und in den Seitengraben der Bahnschienen geschleudert. Ersthelfer versorgten den Senior bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Der Rettungsdienst versorgte den Patienten und bereitet ihn auf einen Transport in ein umliegendes Bremerhavener Krankenhaus vor, wo er seinen Verletzungen erlag. Zu den Gründen, warum der Senior die Bahnschienen betrat, kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

