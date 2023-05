Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Postfiliale

Mönchengladbach (ots)

Am Morgen des 13ten Mai kommt es in der Filiale der Deutschen Post auf der Lürriper Straße in Hardterbroich-Pesch zu einem Einbruchdiebstahl. Zunächst unbekannte Täter hatten sich Zugang zum Objekt verschafft und hier diverse Pakte geöffnet und entwendet. Die durch Mitarbeiter der Post verständigte Polizei Mönchengladbach konnte nach Aufnahme des Tatortes im Rahmen der eingeleiteten Fahndung drei verdächtige Personen im Bereich des Platzes der Republik feststellen. Hierbei wurden in zwei mitgeführten Plastiktüten Pakte der Firma DHL aufgefunden. Diese konnten dem Einbruch in die Postfiliale zugeordnet werden. Ein 49jähriger Beschuldigter wurde festgenommen und der Polizeiwache Mönchengladbach zugeführt.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell