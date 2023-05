Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

An der Jenaer Straße in Hardterbroich-Pesch haben sich am Donnerstag, 11. Mai, zwischen 18 und 22 Uhr Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft.

Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell