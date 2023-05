POL-MG: Zeugensuche nach Brand im Stadtteil Dahl

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Dienstag, 9. Mai, zwischen 5.30 Uhr und 16.50 Uhr in eine Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die Täter gewaltsam durch die Haustür in ein Mehrfamilienhaus ein. Anschließend brachen sie eine Wohnungstür in dem Gebäude auf und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Bislang ist noch nicht klar, ob sie ...

