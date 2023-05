Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Rheydt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Dienstag, 9. Mai, zwischen 5.30 Uhr und 16.50 Uhr in eine Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die Täter gewaltsam durch die Haustür in ein Mehrfamilienhaus ein. Anschließend brachen sie eine Wohnungstür in dem Gebäude auf und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Bislang ist noch nicht klar, ob sie dabei etwas gestohlen haben.

Einer Zeugin fielen im Tatzeitraum zwei unbekannte Frauen auf, die sich im Hausflur aufhielten. Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide Frauen sind zwischen 20-25 Jahre alt, von schlanker Statur und haben ein südländisches Erscheinungsbild. Dazu waren sie aus Sicht der Zeugin sehr schick gekleidet und sprachen ohne einen erkennbaren Akzent. Beide Frauen trugen ihre etwa brustlangen Haare offen. Einzig die Haarfarbe war bei ihnen unterschiedlich. Eine der Frauen hatte braune Haare mit blonden Strähnen, während die andere keine Strähnen im Haar hatte.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell