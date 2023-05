Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei beendet Drogenhandel | 2x U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Montag, 8. Mai, zwei Männer (23. 38 Jahre) in Rheydt vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht einen schwunghaften Drogenhandel betrieben zu haben.

Nach Hinweisen nahm die Polizei gegen 17.40 Uhr einen 23-jährigen Verdächtigen im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße vorläufig fest. Bei ihm stellten die Beamten unter anderem zwei sogenannte Snaptütchen Marihuana und einen dreistelligen Bargeldbetrag sicher. Bei dem Geld besteht der Verdacht, dass es aus Drogengeschäften stammt.

Bei einer in diesem Zusammenhang durchgeführten richterlich angeordneten Durchsuchung einer Wohnung an der Hauptstraße flüchtete zunächst ein weiterer Verdächtiger aus der 1. Etage des Gebäudes. In der Wohnung stellte die Polizei unter anderem über 200 Gramm Marihuana, gut 40 Gramm Kokain und eine geringe Menge Ecstasy sicher. Außerdem einen griffbereit liegenden Teleskop Schlagstock und ein Messer. Den geflüchteten 38-jährigen Verdächtigen stellte die Polizei wenig später gegen 21 Uhr in einer Wohnung an der Brucknerallee. Sie nahmen ihn ebenfalls vorläufig fest.

Beide Männer sind wegen Drogendelikten polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Nach Rücksprache und auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter am Dienstag, 9. Mai, Untersuchungshaft gegen sie. Die Polizei ermittelt gegen die Männer wegen illegalem Drogenhandel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und mit Waffe. (jl)

