Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mainz, BAB643 Fahrtrichtung Wiesbaden, Überhöhte Geschwindigkeit und Fahrerflucht

Heidesheim (ots)

Am 06.06.2022 gegen 13.28 Uhr ereignete sich auf der BAB 643 in Fahrtrichtung Wiesbaden in Höhe der Anschlussstelle Gonsenheim ein Verkehrsunfall mit insgesamt 3 beteiligten Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurden 5 Personen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme musste die BAB643 in Fahrtrichtung Wiesbaden für ca. 1 Stunden voll gesperrt werden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 80000EUR. Zum aktuellen Zeitpunkt befuhr ein Fahrzeug den linken Fahrsteifen mit einer deutlich höheren, als der zulässigen Geschwindigkeit von 100km/h. Im weiteren Verlauf kollidierte dieses Fahrzeug mit einem weiteren Fahrzeug, welches den Fahrstreifen zum Überholen wechselte. Im Zuge dessen wurde ein drittes Fahrzeug beschädigt, sowie ein Teilstück Mittelschutzplanke. Hierbei trat auch Öl aus, welches eine Fahrbahnreinigung erforderte. Ein unfallbeteiligter Fahrer flüchtete vom Unfallort. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

