POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Brennende Isolierung löst Feuerwehreinsatz aus

Liggeringen (ots) - Am Mittwochabend ist ein junger Mann in der Nähe des Liggeringer Rathauses überfallen worden. Gegen 19.45 Uhr gingen eine Gruppe mehrerer Jugendlicher einen 20-Jährigen beim Rathaus körperlich an. Unter der Anwendung von Gewalt forderten die Unbekannten den jungen Mann auf, seine Wertsachen und teilweise auch Kleidungsstücke herauszugeben. ...

