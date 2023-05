Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht - 13-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 11. Mai, ist es an der Kreuzung Viersener Straße / Regentenstraße zu einem Abbiegeunfall zwischen einer 13-jährigen Radfahrerin und einer unbekannten Autofahrerin gekommen. Dabei erlitt die 13-Jährige leichte Verletzungen.

Nach eigenen Angaben wartete die 13-Jährige gegen 17.10 Uhr auf dem Radweg an der Regentenstraße vor der Rot zeigenden Ampel an der Kreuzung. Als die Ampel Grün zeigte, sei sie über die Kreuzung weiter geradeaus gefahren. In diesem Moment sei eine Autofahrerin, die aus der gleichen Richtung gekommen sei, nach rechts in die Viersener Straße abgebogen und gegen sie gefahren. Dadurch sei sie mit dem Fahrrad auf die Straße gestürzt. Die Autofahrerin habe angehalten, sei kurz ausgestiegen und habe sich nach ihrem Gesundheitszustand erkundigt. Danach sei sie aber wieder ins Auto gestiegen und davongefahren.

Die 13-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und an dem Fahrrad entstand ein Sachschaden.

Die Autofahrerin wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1,65 Meter groß und circa 25 Jahre alt. Sie hat eine eher kräftige Statur und kurze, blond-weiße Haare. Außerdem trug sie unter anderem ein weißes T-Shirt mit einer bunten Applikation. Bei dem Unfallwagen soll es sich um ein älteres gelb-goldenes, kleineres Auto gehandelt haben.

Die Polizei bittet namentlich noch nicht erfasste Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und / oder Hinweise auf die flüchtige Autofahrerin und das Fluchtfahrzeug geben können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161- 290 entgegen. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell