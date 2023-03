Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Eigentümer gesucht - Polizei stellt Fahrrad in Jever sicher

Jever (ots)

Anfang März gab ein aufmerksamer Bürger ein silberfarbenes Pedelec der Marke Kalkhoff, Typ Impulse, bei der Polizei in Jever ab, welches zuvor mehrere Tage unverschlossen am Friedhof in der Schulstraße stand.

Die bisherigen Ermittlungen verliefen erfolglos, so dass sich die Polizei gezielt an die Bevölkerung wendet:

Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell