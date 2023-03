Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 24.03.-26.03.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall:

26452 Sande, Ulmenweg, 25.03.2023, 09.27 Uhr

Die 43-jährige Fahrerin eines Pkw versucht ihr Fahrzeug auf dem Ulmenweg zu wenden. Vermutlich infolge eines Bedienungsfehlers gerät der Pkw dabei kurzzeitig außer Kontrolle und prallt vorwärts gegen eine niedrige Grundstücksmauer. Am Fahrzeug entsteht dadurch derart hoher Sachschaden, dass dieses nicht mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden muss. Die Mauer wird ebenfalls beschädigt.

Bedrohung:

Eine Frau befindet sich am 25.03.23, gegen 23.30 Uhr, mit ihrem Hund auf einem Parkplatz im Bereich Menkestraße/Mühlenstraße in Schortens, als ein Pkw verbotswidrig und mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit von der Menkestraße aus auf den Parkplatz einfährt. Frau und Hund bleibt nichts anderes mehr übrig, als auszuweichen. Als die in dem Fahrzeug befindlichen Männer aus dem Fahrzeug aussteigen, spricht die Frau diese auf ihr gefährliches Fahrmanöver an. Daraufhin wird die Frau aus der Personengruppe heraus sofort verbal angegriffen. Zudem droht man ihr Schläge an. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schortens unter 04461-984930.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell