Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 24.03.-26.03.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall

Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall am Theaterplatz in Wilhelmshaven. Eine 81-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw einen mit einer Schrankenlage gesicherten Parkplatz. Dabei beschädigte die ältere Dame beim Einfahren auf den Parkplatz zunächst ein dortiges Holzplateau, anschließend beim rückwärtigen Zurücksetzen eine dortige Steinbank, um dann beim Vorwärtsfahren die Schrankenanlage zu beschädigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

Einbruch in ein Cafe

Am Samstag, in den frühen Morgenstunden, erfolgt ein Einbruch in ein Cafe in der Marktstraße. Die Räumlichkeiten werden durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster betreten. Aus dem Cafe werden zwei Mobiltelefone sowie eine geringe dreistellige Summe an Bargeld entwendet.

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Samstag, um 09:55 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Zedeliusstraße in Wilhelmshaven. Hierbei wurde ein Außenspiegel eines geparkten Pkw´s durch einen weiteren Pkw beschädigt. Durch einen namentlich bisher nicht bekannten Zeugen wurde ein Hinweiszettel mit den Daten des Verursachers am beschädigten Pkw hinterlassen. Der namentlich nicht bekannte Zeuge möge sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnr.: 04421/942-0 in Verbindung setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag kam es im Tatzeitraum zwischen 10:15 Uhr und 15:05 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Flutstraße in Wilhelmshaven. Hierzu wurde ein im Erdgeschoss befindliches geschlossenes Fenster aufgehebelt. Diverse Räume in dem Haus wurden durchsucht. Es wurden diverse Schmuckgegenstände entwendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell