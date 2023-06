Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr löscht Kleinbrand an Hackschnitzelhaufen

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden, des 3. Juni 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen 04:43 Uhr in das Gewerbegebiet nach Spaden alarmiert. Auf einem Betriebsgelände kam es zu einem Brandereignis an einem Haufen mit Hackschnitzeln. Die Feuerwehr baute einen Löschangriff auf und begann mit ihren Löschmaßnahmen. Zusätzlich fand sich ein Mitarbeiter des Betriebes ein und konnte mit einem Radlader den Haufen auseinanderfahren, um so alle Glutnester zu erreichen und zu bekämpfen. Nach etwas weniger als einer Stunde konnte der Einsatzort verlassen werden, nachdem keine weitere Gefahr mehr bestand.

