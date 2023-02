Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Fahrzeug gestreift und geflüchtet - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagvormittag um 10:13 Uhr fuhr die 44-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan die Ludwigsburger Straße in Benningen in Richtung Ortsmitte und passierte dort mehrere geparkte Fahrzeuge. In Höhe Hausnummer 65 kam ihr ein Pkw entgegen, weshalb sie ihren Nissan bis zum Stillstand abbremste. Der entgegenkommende Pkw, der die Größe eines VW Golf hatte und beigefarben war, touchierte beim Vorbeifahren den Nissan der 44-Jährigen und fuhr, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Ludwigsburg. Der Unfallfahrer wird als älterer Herr mit grauen Haaren beschrieben. Sein Fahrzeug hatte Ludwigsburger Kennzeichen. Am Nissan wurde die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach, Tel.: 07144/9000, zu melden.

