Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Kaarst (ots)

Ein 65 Jahre alter Mann aus Kaarst befuhr am Freitagnachmittag (19.05.), gegen kurz nach 16:00 Uhr, den Jungfernweg in Richtung Giemesstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Mann mit seinem E-Scooter und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Hinweise auf die Beteiligung Dritter an dem Unfall haben sich bislang nicht ergeben. Eine Blutprobe soll nun klären, ob Alkoholkonsum eine Rolle gespielt haben könnte. Bei dem Kaarster, der keinen Helm trug, war eine angebrochene Miniaturflasche mit Spirituosen aufgefunden worden. Zudem hatte seine Atemluft nach Alkohol gerochen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 in Kaarst zu melden.

Die Polizei informiert: Wie beim Fahrradfahren besteht auch für E-Scooter keine Helmpflicht. ABER: Selbst bei Stürzen mit geringer Geschwindigkeit kann es zu schwersten Kopfverletzungen kommen! Tragen Sie deshalb zur eigenen Sicherheit stets einen Helm. Er schützt Sie vor schweren Folgen bei einem Unfall. Weitere Informationen zum Thema E-Scooter unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/e-scooter.

