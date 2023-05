Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung: "Öffentlichkeitsfahndung nach demenzkranker Seniorin"

Neuss (ots)

Mit der Pressemeldung vom 17.05.2023 um 13:27 Uhr suchte die Polizei intensiv mit der Hilfe der Öffentlichkeit nach einer 85-jährigen Neusserin.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5511820

Die Seniorin galt seit Dienstagmorgen (16.05.) 09:00 Uhr als vermisst. Ursprünglich hatte sie geplant, ihre Tochter mithilfe eines Linienbusses zu besuchen. Dort kam sie aber nie an.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung erreichte die Polizei am heutigen Tag (19.05.) der Hinweis, dass sich die 85-Jährige im Bereich einer Tennisanlage in Neuss-Grimlinghausen aufhalten könnte. Sofort setzte die Polizei nach Eingang des Hinweises intensive Suchmaßnahmen in Bewegung. Unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers konnte die vermisste Dame in einem Feld in der Nähe der Sportanlage aufgefunden werden. Bei Auffinden der 85-Jährigen zeigte die Dame Vitalfunktionen und war ansprechbar. Da die vergangenen Tage nicht spurlos an der Seniorin vorbeigingen, wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Die Auffindeörtlichkeit war schwer zugänglich, sodass der Transport durch einen Rettungshubschrauber erfolgte.

Da die Vermisste aufgefunden wurde, stellt die Polizei die Fahndungsmaßnahmen ein und bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell