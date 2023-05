POL-NE: Diebe ergaunern sich Tageseinnahmen

Neuss (ots) - Am Mittwoch (17.05.), klingelte es, gegen 15:30 Uhr, an der Haustür einer 80-jährigen Dame an der Bergheimer Straße in Neuss. Ein unbekannter Mann gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Die Seniorin ging mit dem vermeintlichen Mitarbeiter in ihr Badezimmer, in dem sie Wasser laufen lassen sollte. Der mutmaßliche Tatverdächtige verließ in dieser Zeit das Bad und entwendete im Schlafzimmer ...

