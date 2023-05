Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zehn Jugendliche überfallen 16-Jährigen

Neuss (ots)

Am Mittwoch (17.05.) befand sich ein 16-jähriger Dormagener gegen 11:25 Uhr auf dem Weg zu einer Gesamtschule an der Weberstraße in Neuss. Am Schulhof angekommen, wurde er von einer etwa zehnköpfigen, gleichaltrigen Gruppe abgefangen. Nach kurzer Ansprache prügelte die Gruppe auf den 16-Jährigen ein. Nachdem die Gruppe von ihm abließ, raubte sie ihm vor der Flucht die mitgeführte Bauchtasche samt Inhalt. Durch die Tat wurde der Dormagener leicht im Gesicht verletzt.

Die Gruppe konnte nur vage beschrieben werden. Bei den Personen habe es sich um etwa zehn Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren gehandelt. Vom Phänotypus hätten sie "südländisch" gewirkt. Der überwiegende Teil sei dunkel gekleidet gewesen. Einer der Gruppe habe einen auffallend roten Kapuzenpullover getragen.

In Tatortnähe konnte ein Gruppe Jugendlicher durch die Polizei angetroffen werden. Inwieweit ein Tatzusammenhang besteht, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Diese werden durch das Kriminalkommissariat 21 geführt.

Sollten Sie im Sachzusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte telefonisch unter der 02131-3000 an die Polizei.

