POL-NE: Streitigkeiten mit Polizeieinsatz führen zur Feststellung offener Haftbefehle

Neuss, Dormagen (ots) - Am Dienstag (16.05.) waren Taschendiebe in Neuss und Dormagen aktiv. In Neuss schlugen sie gegen 16:45 Uhr an der Niederstraße in einem Bekleidungsgeschäft zu. Hier entwendeten Langfinger aus dem Rucksack einer 74-jährigen Viersenerin eine Geldbörse. Als die Viersenerin auf ihren geöffneten Rucksack durch Passanten angesprochen wurde, war die Tat bereits geschehen. In Dormagen auf dem ...

