Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Mehrere Tiere bei Scheunenbrand ums Leben gekommen - Einsatz dauert an

Kamen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es in der Nacht zu Montag (09.01.2023) an der Schillerstraße in Kamen zu einem Scheunenbrand in voller Ausdehnung gekommen. Ein Zeuge wählte um 3.27 Uhr den Notruf.

Menschen kamen nicht zu Schaden. Mehrere Tiere wurden Opfer des Feuers, einige Tiere konnten gerettet werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr und die Absperrmaßnahmen der Polizei dauern zurzeit (9.00 Uhr) noch an. Eine konkrete Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

