Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 18.03.2022, zwischen 08:00 Uhr und 10:15 Uhr, ist ein in der St.Georg-Straße in Höchenschwand auf dem Parkplatz eines Hotels geparkter Audi beschädigt worden. Vermutlich beim Rangieren war ein unbekanntes Fahrzeug gegen den abgestellten Audi gestoßen. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerlaubt. Die Schadenshöhe am Audi liegt bei ca. 750 Euro. Der Schaden an der Heckstoßstange dürfte von einer Anhängerkupplung verursacht worden sein. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

