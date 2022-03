Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/Bad Bellingen: Drei mutmaßlich alkoholisierte Fahrer gestoppt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend bzw. am frühen Samstag, 18./19.03.2022, hat die Polizei in Weil am Rhein und auf der Autobahn bei Bad Bellingen drei mutmaßlich alkoholisierter Fahrer gestoppt. Kurz vor 20:00 Uhr war auf der A5 ein auffällig fahrendes Fahrzeug gemeldet worden. Dieses konnte Höhe Bad Bellingen angehalten werden. Der 37-jährige Fahrer war mit rund zwei Promille intus unterwegs. Gegen 22:15 Uhr wurde auf der B 532 in Weil am Rhein ein 45 Jahre alter Autofahrer kontrolliert. Bei ihm zeigte ein Alcomatentest einen Wert von ca. 1,4 Promille an. Und schließlich ging am Samstag, gegen 03:30 Uhr, ein 41-jähriger Lkw-Fahrer ins Netz, der auf der Autobahn in Schlangenlinien fuhr. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von rund 1,3 Promille festgestellt. Alle drei mussten mit zur Blutprobe und die Führerscheine wurden einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell