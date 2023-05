POL-NE: Taschendiebe in Neuss und Dormagen umtriebig

Grevenbroich (ots) - In Grevenbroich entwendeten unbekannte Tatverdächtige ein E-Bike aus einem Keller an der Steinmetzstraße. Das Fahrrad des Herstellers Hercules (Roberta F7 Plus) wurde am Sonntag (14.05.), circa 10:00 Uhr, von seinem Besitzer zweifach gesichert dort abgestellt. Am Dienstag (16.05.), gegen 11:30 Uhr, bemerkte er, dass das E-Bike mitsamt den Schlössern entwendet worden war. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im ...

mehr