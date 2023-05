Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe schlagen bei geparkten Pkw zu

Neuss, Grevenbroich, Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (17.05.) und am Donnerstag (18.05.) schlugen erneut Diebe bei günstigen Gelegenheiten zu.

Eine 74-jährige Bedburgerin stellte am Mittwoch gegen 11:00 Uhr bei der Rückkehr an ihren Pkw eine eingeschlagene Seitenscheibe fest. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die 74-Jährige hatte das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Montanusstraße in Grevenbroich geparkt und nur zwei Stunden aus den Augen gelassen.

Aus einem an der Straße Am Weyerkamp in Neuss geparkten, unverschlossenen Pkw entwendeten Diebe eine Sporttasche samt Sportbekleidung. Der Tatzeitraum erstreckte sich von Mittwoch 19:30 Uhr bis Donnerstag 14:00 Uhr.

Für eine Vatertagsveranstaltung parkte eine 41-jährige Neusserin ihren Pkw an der Kaarster Straße. Während der Veranstaltung befand sich die Neusserin die gesamte Zeit neben ihrem Pkw, da dieser zu Aufbewahrung von Wertgegenständen und der Tageseinnahmen diente. Nur für eine Dreiviertelstunde, von 19:15 Uhr bis 20:00 Uhr, ließ sie das Fahrzeug aus den Augen. Zuvor versicherte sie sich, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen war. Bei der Rückkehr musste sie mit Schrecken feststellen, dass die Fahrertür geöffnet war und die Tageseinnahmen gezielt entwendet wurden.

In Korschenbroich an der Pescher Straße schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe des geparkten Pkw einer 67-jährigen Korschenbroicherin ein. Die Diebe durchwühlten den Fahrzeuginnenraum. Nach jetzigem Stand fehlte nichts.

In allen Fällen übernahm das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen. Sollten Sie Zeuge geworden sein und sachdienliche Angaben zu einem der Fälle machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02131 - 3000 bei der Polizei.

Da ein Auto kein Safe ist, empfiehlt die Polizei dringend keine Wertgegenstände im Auto zu hinterlassen. Tragen Sie Sorge dafür, dass Sie Ihren Pkw nach dem Verlassen stets verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell