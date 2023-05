Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin in Wohnung bestohlen

Neuss (ots)

Am Mittwoch (17.05.), klingelte es, gegen 15:30 Uhr, an der Haustür einer 80-jährigen Dame an der Bergheimer Straße in Neuss. Ein unbekannter Mann gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Die Seniorin ging mit dem vermeintlichen Mitarbeiter in ihr Badezimmer, in dem sie Wasser laufen lassen sollte. Der mutmaßliche Tatverdächtige verließ in dieser Zeit das Bad und entwendete im Schlafzimmer Schmuck. Er kann wie folgt beschrieben werden: er sei circa 180 Zentimeter groß, hat schwarze Haare und sei mit einer dunkelgrauen Jacke bekleidet gewesen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei bittet alle Wohnungsinhaber, besondere Vorsicht walten zu lassen und keine unangekündigten Besucher arglos hereinzubitten. Echte Mitarbeiter der Stadtwerke oder Handwerker werden ihren Besuch ankündigen, gerade in der derzeitigen Situation. Wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen, die versuchen sich unter einem offensichtlichen Vorwand Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen, informieren Sie die Polizei (im akuten Fall auch über den Notruf 110). Informieren Sie bitte auch Verwandte und Bekannte über die Masche der falschen Wasserwerker.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell