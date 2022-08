Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Streit zwischen zwei Frauen hat mehrere Strafanzeigen zur Folge

Baumholder (ots)

Am Samstag, 20.08.22 gerieten gegen 00:15 Uhr zwei Frauen wegen eines Mannes vor einer Gaststätte in Baumholder in einen zunächst noch verbal ausgetragenen Streit. Während des Streits hat dann eine der beteiligten Damen, ein Glas in Richtung ihrer Gegnerin geworfen. Das Glas streifte den Kopf die Frau an deren linken Kopfseite.

Daraufhin ohrfeigte die getroffene Frau ihrerseits die Werferin und zog diese an den Haaren.

Auslöser für den Streit, war der Lebensgefährte einer der Frauen, welcher davor mit der anderen, in den Streit involvierten Frau, liiert war. Zunächst schien der Streit beigelegt. Jedoch traf der Mann, der Grund für den vorangegangenen Streit war, im Verlauf des Abends auf seine Ex-Lebensgefährtin samt neuem Beziehungspartner. Diesen neuen Partner seiner Ex-Beziehung bedachte er mit Äußerungen, welche den Tatbestand der Bedrohung erfüllten. Danach flüchtete er. Bei der folgenden Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde dann zusätzlich noch bekannt, dass der Mann der die beleidigenden Äußerungen ausgesprochen hatte mit einem PKW davongefahren war, obwohl er nicht im Besitz einer dazu keine erforderlichen Fahrerlaubnis besitzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell