FFW Schiffdorf: Zweimal der gleiche Einsatz an einem Tag - Ortsfeuerwehr Schiffdorf rettet Kühe

Schiffdorf (ots)

Am Montag, den 5. Juni 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf zweimal in die Schiffdorfer Feldmark, am Ende der Schleusenstraße alarmiert. Beide Male handelte es sich um eine identische Alarmierung, mit dem Stichwort ,,Tierrettung - Kuh im Graben''. Gegen 12:12 Uhr rückten die Schiffdorfer Brandschützer so zum ersten Mal am Tag aus und retteten mit Unterstützung eines Ortsansässigen Landwirtes eine Kuh aus ihrer misslichen Lage in einem Graben.

Gegen 16:46 Uhr rückten die Kameradinnen und Kameraden erneut, zudem gleichen Stichwort aus. Diesmal war der Landwirt, welchem die Kuh gehört, bereits vor Ort und kümmerte sich selbst um sein Tier. Hier war kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr notwendig.

