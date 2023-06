Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr verhindert Ausbreitung - trockene Vegetation macht sich bemerkbar

Schiffdorf-Bramel (ots)

In den Sonntagsmittagsstunden, des 04. Juni 2023 wurde die Ortsfeuerwehr Bramel gegen 13:34 Uhr in die Brameler Feldmark, Nähe der Kreisstraße 61 alarmiert. In der Feldmark fing kurz zuvor ein Haufen, bestehend aus Dreck aus den Gräben, Feuer und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Umgehend nach Ankunft der Einsatzkräfte wurde ein Löschangriff vorgenommen und parallel der Haufen auseinander gehakt. Innerhalb kurzer Zeit, konnte so der Brand bekämpft werden und eine Ausbreitung verhindert werden.

Auch die Feuerwehr merkt die Trockenheit, so macht sich langsam bemerkbar, dass eine gewisse Trockenheit einsetzt, welche schneller zu Vegetations- oder Waldbränden führen kann. Achten Sie also bitte darauf, wo Sie ihre Zigaretten etc. entsorgen oder ihre Fahrzeuge parken.

