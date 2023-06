Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Hauptzollamt Duisburg - Jahresbilanz 2022

Duisburg; Essen; Oberhausen; Mülheim a. d. Ruhr; Kreis Wesel; Kreis Kleve (ots)

"Mit knapp sieben Milliarden Euro Einnahmen im Jahr 2022 leistete das Hauptzollamt Duisburg durch den engagierten Einsatz der Zöllner*innen einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und finanziellen Leistungsfähigkeit unseres Staates und der EU", sagt Stephanie Imhof, Leiterin des Hauptzollamts Duisburg.

Einnahmen

Im Jahr 2022 konnten im Zuge des Warenverkehrs durch die Zöllner*innen des Hauptzollamts Duisburg 390 Millionen Euro Zölle eingenommen werden. Die dabei ebenfalls erhobenen Einnahmen der Einfuhrumsatzsteuer konnten auf 2,3 Milliarden Euro gesteigert werden. Der Hauptanteil der Steuern in Höhe von rund vier Milliarden Euro entfiel dabei auf die Verbrauchsteuern. Der Einnahmeschwerpunkt lag hier im Bereich der Energiesteuer, die auf Kraft- und Heizstoffe erhoben wird sowie der Stromsteuer. Zu den Verbrauchsteuern zählen auch alle Genussmittelsteuern, zum Beispiel für Branntwein, Bier, Kaffee und Tabak. Erhebliche Einnahmen sicherten die Zöllner*innen auch durch die Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer. 2022 konnte das Hauptzollamt Duisburg hier Steuereinnahmen in Höhe von 220 Millionen Euro verzeichnen. Vollstreckung Die Vollstreckungsstellen der Zollverwaltung treiben ausstehende Steuern, Beitragsforderungen und zu Unrecht ausgezahlte öffentlich-rechtliche Geldleistungen bei. So werden beispielhaft Forderungen im Auftrag der Agentur für Arbeit, der Krankenkassen und zolleigene Forderungen vollstreckt. Im Jahr 2022 gingen bei der Vollstreckungsstelle des Hauptzollamts Duisburg rund 212.500 Fälle ein. Die Gesamtsumme der Forderungen belief sich auf über 81 Millionen Euro.

Zollämter

Mit modernen wirtschaftsorientierten Abfertigungsverfahren haben die Zollämter knapp 4,5 Millionen Warenpositionen, davon über 1,6 Millionen Einfuhr- und rund 2,6 Millionen Ausfuhrpositionen, sowie knapp 300.000 Versandverfahren abgewickelt.

Kontrollen Die Kräfte der Kontrolleinheiten führen verdachtsunabhängig, aber risikoorientiert, Kontrollen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten durch. Dazu sind die Zöllner*innen sowohl auf Straßen als auch in Zügen unterwegs, um den Schmuggel von verbotenen Waren zu verhindern, Beschränkungen im Warenverkehr zu kontrollieren und Steuerhinterziehung im Rahmen der Steueraufsicht zu verfolgen. Im Jahr 2022 stellten die Einsatzkräfte über 900 Kilogramm Rauschgift sicher, davon:

- 670 Kilogramm Kokain - 94 Kilogramm Marihuana und Haschisch - über 20 Kilogramm Ecstasy (das entspricht einer Menge von rund 64.000 Stück) - 120 Kilogramm Amphetamin und Methylamphetamin (z.B. Crystal)

Deutlich erhöht haben sich die Sicherstellungsmengen an unversteuerten Waren. Dabei wurden durch die Einsatzkräfte rund 1,5 Tonnen Wasserpfeifentabak, 11,7 Millionen Stück Zigaretten sowie 281.000 Kilogramm Kaffee festgestellt. Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Die Statistikzahlen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit wurden bereits am 07.03.2023 veröffentlicht. Die Pressemeldung ist abrufbar unter: www.presseportal.de/blaulicht/pm/121243/5457308

Die Zöllner*innen führten im Verlauf des Jahres 2022 im Bezirk des Hauptzollamts Duisburg 1.141 Arbeitgeberprüfungen in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen durch. Die Standorte der FKS in Duisburg und Emmerich ermittelten eine Schadensumme von 22,6 Millionen Euro. Nach Abschluss der Strafverfahren verhängten die Gerichte insgesamt 28,5 Jahre Freiheitstrafe, sowie Geldstrafen in Höhe von knapp 830.000 Euro. Durch abgeschlossene Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden über 830.000 Euro Bußgelder geahndet. Die Bußgelder stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 13,5 Prozent.

Das Hauptzollamt Duisburg ist lokaler Ansprechpartner des Zolls für die Wirtschaft des westlichen Ruhrgebiets und des Niederrheins sowie für die rund 2,2 Mio. Einwohner*innen. Zusätzlich ist das Hauptzollamt Duisburg Arbeitgeber für über 760 Beschäftigte. Im Jahr 2022 befanden sich 141 Anwärter*innen in der Ausbildung oder im dualen Studium beim Hauptzollamt Duisburg.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls und zur Ausbildung sind auf der Internetseite zoll.de und zoll-karriere.de aufgeführt.

Original-Content von: Hauptzollamt Duisburg, übermittelt durch news aktuell