HZA-DU: Zoll überrascht 6-jährigen Luka - Happy End am Niederrhein

Duisburg; Kreis Kleve (ots)

Am 03.05.2023 waren zwei Einsatzkräfte des Hauptzollamts Duisburg in besonderer Mission unterwegs. Ihr Auftrag bestand darin, ein verlorengegangenes Stofftier zu seinem Besitzer zu bringen. Das Stofftier, ein kleiner blauer Elefant, konnte an den 6-jährigen Luka unversehrt übergeben werden.

Was war passiert? Am 01. Mai 2023 besuchte Luka mit seiner Familie das Familienfest am Flughafen Weeze und den dortigen Zoll-Infostand. Neben den ausgestellten Exponaten zum Thema Artenschutz konnten die Kinder an der Mal- und Bastelstraße Button zusammenstellen.

Nach einer Weile stellten die Zöllner fest, dass ein kleiner blauer Elefant vergessen wurde. Ein Aufruf der Familie in den Sozialen Medien verschaffte Klarheit. Das Stofftier gehörte dem 6-jährigen Luka.

"Es macht Freude, wenn man die strahlenden Kinderaugen sieht", sagt Anja Turloff-Galetzki, Pressesprecherin des Hauptzollamts Duisburg. "Das ist ein Happy End am Niederrhein."

Original-Content von: Hauptzollamt Duisburg, übermittelt durch news aktuell