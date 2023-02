Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl - Mann bestiehlt Senior

Lohmar (ots)

Am Mittwochmorgen (22. Februar) wurde ein 86-jähriger Lohmarer Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 10:00 Uhr hielt sich der Senior in einem Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße in Lohmar auf. Im Eingangsbereich wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte fragte den Lohmarer, ob er eine 2-Euro-Münze in zwei 1-Euro-Münzen wechseln könne.

Als der 86-Jährige sein Portemonnaie öffnete, um nachzusehen, ob er der Bitte nachkommen konnte, nahm der Verdächtige mehrere Geldscheine (70 Euro) aus dem geöffneten Portemonnaie. Bevor der Senior reagieren konnte, entfernte sich der Dieb über die Hauptstraße in Richtung Donrath.

Der Verdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Er sei zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hat dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem knielangen, schwarzen Mantel.

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen.

Hinweise der Polizei:

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell