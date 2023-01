POL-HSK: Plakatierung von Parteibüro "Bündnis 90/ Die Grünen"

Hochsauerlandkreis (ots) - Aus dem Rohbau eines Windkraftrades am Loher Weg wurden mehrere Kupferkabel gestohlen. Die unbekannten Täter schlugen im Tatzeitraum vom 04.01.2023, 15:00 Uhr bis 09.01.2023, 16:00 Uhr, zu. Sie drangen gewaltsam in den Rohbau ein und konnten danach unerkannt mit der Beute entkommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ...

