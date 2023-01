POL-HSK: Telefonbetrüger bleiben erfolglos

Hochsauerlandkreis (ots) - Marsberg Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 07:20 Uhr und 09:00 Uhr wurde in eine Wohnung eingebrochen. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Bäckerstraße. Die unbekannten Täter gelangten über eine unverschlossene Haustür in das Gebäude und brachen die Wohnungstür einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Sie konnten unerkannt mit ihrer Beute entkommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / ...

