Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 52-Jähriger bei Unfall mit Lkw verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Lkw-Fahrer hat sich heute Morgen (4. Juli) gegen 6:35 Uhr auf der L697 in Lichtringhausen ereignet. Dabei befuhr der Lkw-Fahrer die Straße von Attendorn kommend talwärts in Richtung Plettenberg. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kippte sein Fahrzeug um, sodass der Fahrer zunächst in dem Fahrerhaus eingeklemmt war. Nachdem der Fahrer aus dem Fahrzeug befreit wurde, kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Aufgrund der umgekippten und auf der Fahrbahn befindlichen Ladung war zudem die Feuerwehr im Einsatz. Diese streute auch ausgelaufene Betriebsmittel ab. Die Straßensperrung dauerte mehrere Stunden an und führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell