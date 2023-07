Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Samstag (1. Juli) gegen 13:35 Uhr im Kreuzungsbereich Koblenzer Straße / Kreuztaler Straße / Bahnhofsstraße in Gerlingen ereignet. Dabei befuhr eine 71-Jährige zunächst die Kreuztaler Straße. Sie beabsichtigte mit ihrem Auto nach links, auf die Koblenzer Straße in Richtung Brün abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 42-jähriger Autofahrer in den Kreuzungsbereich von der Bahnhofstraße kommend ein und wollte geradeaus weiter auf die Kreuztaler Straße in Richtung Wenden fahren. Daraufhin stießen die Fahrzeuge zusammen, wobei beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt.

