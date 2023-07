Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 40-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Freitag (30. Juni) gegen 18:45 Uhr auf der Straße "Olper Hütte" ereignet. Dabei befuhr eine 19-Jährige die Straße in Richtung Stachelau. Als ein vor ihr fahrendes Auto verkehrsbedingt bremste, fuhr sie auf den Pkw auf. Der 40-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Er begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

